31 июля 2023, 17:54
Скалу «подписали» в Териберке, рядом замечен авто с карельским номером
Скалы в Мурманской области не так давно отмыли от художеств
На скале в Териберке Мурманской области появилась надпись. Несколько лет назад волонтеры отмыли скалы от художеств, как наскальные художества нанесли снова.
Предполагаемого художника сфотографировали. Снимок и видео прислал в редакцию читатель. Он предложил провести с героем профилактическую беседу.
Человек в синих джинсах красной краской оставлял на скале буквы фамилии, рядом стоял автомобиль с карельскими номерами.