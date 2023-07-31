Скалу «подписали» в Териберке, рядом замечен авто с карельским номером

На скале в Териберке Мурманской области появилась надпись. Несколько лет назад волонтеры отмыли скалы от художеств, как наскальные художества нанесли снова.

Предполагаемого художника сфотографировали. Снимок и видео прислал в редакцию читатель. Он предложил провести с героем профилактическую беседу.

Человек в синих джинсах красной краской оставлял на скале буквы фамилии, рядом стоял автомобиль с карельскими номерами.