Купающуюся в реке девочку «порубило» винтом катера

Двенадцатилетняя девочка пострадала после того, как по ней проехал катер.

Инцидент случился вечером 30 июля в Самарской области на реке Сок в селе Малая Царевщина, передает «Лента».

Гребной винт задел купающуюся девочку. Пострадавшую госпитализировали, она получила травмы ног и потеряла много крови.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя катера устанавливают.