31 июля 2023, 17:33
Происшествия

Купающуюся в реке девочку «порубило» винтом катера

По факту ЧП в Самарской области возбудили уголовное дело

Двенадцатилетняя девочка пострадала после того, как по ней проехал катер.

Инцидент случился вечером 30 июля в Самарской области на реке Сок в селе Малая Царевщина, передает «Лента».

Гребной винт задел купающуюся девочку. Пострадавшую госпитализировали, она получила травмы ног и потеряла много крови.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя катера устанавливают.

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