31 июля 2023, 17:33
Купающуюся в реке девочку «порубило» винтом катера
По факту ЧП в Самарской области возбудили уголовное дело
Двенадцатилетняя девочка пострадала после того, как по ней проехал катер.
Инцидент случился вечером 30 июля в Самарской области на реке Сок в селе Малая Царевщина, передает «Лента».
Гребной винт задел купающуюся девочку. Пострадавшую госпитализировали, она получила травмы ног и потеряла много крови.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, водителя катера устанавливают.