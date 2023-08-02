Бастрыкину доложили о расследовании массовой резни в Карелии

О расследовании уголовного дела об убийстве шести человек в Деревянном доложили руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Карелии Евгению Швецу доложить о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. Как сообщили вечером в региональном Следкоме, о ходе расследования Бастрыкину представлен доклад, расследование продолжается.

1 августа в Прионежском районе при тушении пожара в двух деревянных домах были обнаружены тела шести человек с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемые – двое мужчин 37 и 38 лет - были задержаны. 2 августа суд заключил их под стражу до 30 сентября. Известно, что обвиняемые неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления, отбывали наказания в тюрьме. // фото скриншот видео СУ СК по РК