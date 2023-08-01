Опубликованы кадры с места массового убийства в Деревянном

Следственный комитет опубликовал кадры с места трагедии в Деревянном, где ночью 1 августа были убиты шесть человек.

В представленном ролике показана работа сотрудников ведомства на месте пожара и массового убийства. На кадрах видны последствия огненного происшествия и причиненные зданиям повреждения.

Напомним, в ночь на 1 августа в Деревянном загорелись два дома. В одном из них были найдены четыре трупа, в другом - два. Все погибшие люди имели признаки насильственной смерти. Вероятно, преступники подожгли дома, заметая следы.

В кратчайшие сроки были задержаны 37-летний и 38-летний подозреваемые в совершении тяжкого преступления. МВД России продемонстрировало видео с их допросом. Возможным мотивом массового убийства названы личные неприязненные отношения между людьми.

Сотрудники Следственного комитета продолжают осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей. В ближайшее время будут назначены экспертизы для установления причин смерти погибших. // Фото: скриншот видео СК