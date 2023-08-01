Назван возможный мотив убийства шести человек под Петрозаводском

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала сегодняшние события в селе Деревянное, где были убиты шесть человек. Слова Волк приводит сайт МВД.

Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Деревянном. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Во время тушения пожара был замечен дым, поднимающийся над соседним домом. Спасатели и полицейские незамедлительно бросились туда.

В первом здании нашли тела двух погибших с признаками насильственной смерти. Во втором доме были обнаружены еще четыре трупа с ножевыми ранениями. Вероятно, злоумышленники путем поджога пытались скрыть следы преступления.

«В кратчайшие сроки оперативники установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения»,

- рассказала Волк.

Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, причиной массового убийства мог стать давний конфликт на бытовой почве.

Пресс-служба МВД опубликовала кадры с места трагедии и видео допроса задержанных. // Фото: скриншот видео МВД России