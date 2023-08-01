Двое юношей устроили криминальную прогулку по карельскому городу

В одном из магазинов Сегежи на днях была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Директор торговой точки рассказала стражам порядка, что двое молодых людей взяли с прилавка шесть упаковок масла и шесть упаковок сыра и попытались пройти мимо кассы без оплаты.

Ранее эти же люди были замечены за попыткой кражи в другом магазине города.

Росгвардейцы задержали 18-летнего и 17-летнего нарушителей. Они были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото «Петрозаводск говорит»