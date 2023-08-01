01 августа 2023, 10:05
Задержаны подозреваемые в убийстве шести человек в Деревянном
Люди, погибшие сегодня под Петрозаводском, не были жертвами пожаров
Жертвы сегодняшних пожаров в селе Деревянное в Прионежском районе были убиты. Уже задержаны двое подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления, сообщает «Столица на Онего» со ссылкой на собственный источник.
Ранее стало известно, что в Деревянном на месте двух пожаров найдены тела шести человек. Четверо находились в одном доме, еще двое - в другом.
По данным источника, у двоих погибших в одном из домов имелись ножевые ранения. Трупы, обнаруженные в другом здании, также имели следы насильственной смерти.
В момент задержания подозреваемые были пьяны. Они могли поджечь, как минимум, один из домов. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch