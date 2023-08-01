Автомобиль «Рено» вылетел с трассы «Кола» в Карелии

Сегодня утром на севере Карелии произошло ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает паблик пожарной охраны Кемского района.

По данным источника, в 7:09 местные пожарные привлекались для ликвидации последствий аварии на 861-м километре федеральной магистрали (спасатели опубликовали снимки с места ЧП).

Судя по представленным кадрам, автомобиль «Рено» вылетел с трассы в кювет. Машина получила серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие среди людей, не сообщается. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe