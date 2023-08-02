Схема движения изменится на проспекте Александра Невского

С 3 августа в Петрозаводске изменится схема движения на проспекте Александра Невского. Об этом напоминает мэрия карельской столицы.

Так, автомобилистам разрешат левый поворот на улицу Калинина, в сторону улицы Правды. Установленные ранее знаки «полоса для маршрутных транспортных средств» демонтируют.

В мэрии отметили, что изменения вводятся для повышения пропускной способности магистрали. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. // Фото: unsplash.com / Chris Martin