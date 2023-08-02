Мошенники от лица известного банка обманули жительницу Карелии

Безработная костомукшанка инвестировала в мошенников более 320 тысяч рублей, но прибыль не получила и обратилась в полицию.

Женщину привлекла реклама - под вывеской узнаваемого банка предлагалось инвестировать деньги в различные финансовые инструменты. По совету брокеров она установила программы на телефон и начала делать переводы. Когда ее попросили сделать перевод не на карту банка, а некому Константину Борисовичу, женщина насторожилась. После этого брокеры перестали выходить на связь, прибыль женщина не получила, а ее сбережения никто не вернул.

Карельская полиция завела уголовное дело о мошенничестве. // фото freepik.com/Rawpixel.com