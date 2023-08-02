Двое мужчин искали наркотики в Карелии и попались полиции

В Пудожском районе под суд пойдут 21-летний и 23-летний мужчины. Они обвиняются в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере, сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, в апреле этого года молодые люди заказали через Интернет запрещенные вещества. Получив координаты тайника, они пошли искать закладку в лесной массив. Из-за темноты найти наркотики у мужчин не получилось. Они решили вернуться туда утром, но в тот же вечер были задержаны сотрудниками полиции.

На следующий день под контролем стражей порядка наркотическое вещество было обнаружено и изъято.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото «Петрозаводск говорит»