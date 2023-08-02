Два магазина ограбили в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило два сообщения о грабежах из городских магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В обоих случаях сотрудники рассказывали, что молодой мужчина выбегал из торговой точки с алкоголем, не оплатив товар. Посмотрев записи наблюдения, стражи порядка поняли, что преступления совершил один и тот же человек. Под подозрение попал 33-летний горожанин. Он рассказал, что украденные две бутылки виски и пять бутылок коньяка продал, а деньги потратил.

Возбуждены уголовные дела по фактам грабежей. Проверяется причастность фигуранта к другим преступлениям. // Фото «Петрозаводск говорит»