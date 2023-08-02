Злодей обманул заказавшего автомобильный двигатель жителя Карелии

В полицию Медвежьегорска обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что нарвался на мошенника и лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что собрался купить новый двигатель для автомобиля и нашел в Интернете подходящее объявление. Списавшись с продавцом, он перевел ему 89 тысяч рублей. Но товара так и не дождался.

По заявлению мужчины проводится проверка. // Фото: unsplash.com / NordWood Themes