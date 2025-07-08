Ребенок умер в санатории в Ленинградской области

Следователи разбираются, при каких обстоятельствах в оздоровительном учреждении скончался ребенок 2012 года рождения. Возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следователей, ребенок умер в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудников санатория в селе Колчаново Ленобласти. Назначены экспертизы, обстоятельства и причины трагедии устанавливают. © «Петрозаводск говорит»