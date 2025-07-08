Воспитатели оскорбляли и избивали малышей в частном детском саду

В частном детском саду в Новосибирске издевались над маленькими воспитанниками. Распускали руки и язык воспитатели, а нападкам подверглись одиннадцать детей в возрасте от 2 до 6 лет. Воспитателей-извергов осудили. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Двух «педагогов» признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей и истязании. Следователи установили, что в 2023 году воспитатели частного садика систематически наносили детям удары руками, ногами и предметами и оскорбляли их, используя незначительные поводы.

Суд приговорил директора учреждения к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и на 4 года запретил заниматься педагогической деятельностью. Воспитателя приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и запретили в течение 3 лет вести педагогическую деятельность. © «Петрозаводск говорит»