08 июля 2025, 14:30
Происшествия

Мошенники обхитрили бизнесмена в Карелии

Директор фирмы получил сообщение от партнера по бизнесу и принес компании убытки
бизнесмен
фото freepik

Директор компании в Калевальском районе купился на сообщение в мессенджере и потерял деньги фирмы. Об обмане он сообщил в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Директору фирмы в мессенджере пришло сообщение от партнера по бизнесу. В нем говорилось о встрече с партнерами и была просьба выслать реквизиты фирмы. Директор передал информацию. Затем коллега написал, что у него проблемы с интернетом и он якобы не может осуществить платеж. Он просил перечислить 490 тысяч рублей на счет другого физлица. Бизнесмен ничего плохого не увидел в просьбе и совершил перевод. Спустя время партнер по бизнесу перезвонил ему и спросил, что за перевод был выполнен.

Директор компании понял, что его обманули. Внешне профиль страницы его компаньона в мессенджере отличался только тем, что в нем не отображался абонентский номер, а фото и прочие данные были идентичны. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
бизнесмен
мошенничество
мессенджер
директор
Калевальский район