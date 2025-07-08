Мошенники обхитрили бизнесмена в Карелии

Директор компании в Калевальском районе купился на сообщение в мессенджере и потерял деньги фирмы. Об обмане он сообщил в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Директору фирмы в мессенджере пришло сообщение от партнера по бизнесу. В нем говорилось о встрече с партнерами и была просьба выслать реквизиты фирмы. Директор передал информацию. Затем коллега написал, что у него проблемы с интернетом и он якобы не может осуществить платеж. Он просил перечислить 490 тысяч рублей на счет другого физлица. Бизнесмен ничего плохого не увидел в просьбе и совершил перевод. Спустя время партнер по бизнесу перезвонил ему и спросил, что за перевод был выполнен.

Директор компании понял, что его обманули. Внешне профиль страницы его компаньона в мессенджере отличался только тем, что в нем не отображался абонентский номер, а фото и прочие данные были идентичны. © «Петрозаводск говорит»