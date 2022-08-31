Учителя Карелии мечтали о том, чтобы власть учитывала их мнение

Обычно перед Первым сентября в Карелии проходила Республиканская конференция работников образования. В зале ДТДиЮ собрались учителя и директора школ Петрозаводска. Они говорили о результатах своей работы, особенно приятно было похвалиться достижениями.

В том году сбылась мечта учителей, детей и их родителей школы №45. Наконец к новому учебному у них отремонтировали школьную крышу. Администрация города профинансировала работы, а подрядчики отлично справились с делом. Помогали родители, дети, технический персонал. Школа стала как новенькая! Но это еще не все обновления, которые ожидали образовательные учреждения в новом учебном году. В педагогической конференции принял участие Глава республики Сергей Катанандов, который в приветственном слове к учителям вновь сделал акцент на предстоящей модернизации образования.

«Если вы сами не почувствуете свою роль, не поймете целей и задач модернизации, не воспримите все изменения всем сердцем, любая реформа, любые благие намерения будут обречены на провал»,

- сказал он.

В том и дело, отвечали руководители школ, что за разговорами о профильном образовании, о едином экзамене, о реформе высшей школы – цели и задачи самой модернизации пока не ясны.

«Сущность! Содержание. Каким должен быть выпускник российской школы сегодня. Какими нравственными ценностями должен обладать. Каким запасом знаний. Какие средства и методы мы должны взять из прошлой, традиционной, советской школы. И что мы наработали за десять лет перестройки нового. И как это уложить в те задачи, которые перед нами ставятся. Мне кажется, что об этом еще разговор не идет», - отметила Светлана Артемьева, директор школы №45.

Заслушивая пару дней доклады больших руководителей с трибуны, учителя и директора школ ждали: когда же спросят их мнение, учтут их опыт и предложения. Когда же работа по так называемой модернизации школы станет совместной.

«Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь прошло такое августовское совещание, чтобы нас посадили и все началось с секций. Чтобы мы высказали все свои интересы. Чтобы перед нами поставили задачи, и мы их рассмотрели. Может быть, чтобы доклад был в каждой школе ДО конференции. Чтобы на основе этого родились какие-то идеи. Мы бы их обдумали здесь коллективно. Очень бы хотелось, чтобы когда-нибудь аудитория была задействована»,

- мечтала Светлана Артемьева.

В сентябре в Национальном театре ожидалась премьера по повести Николая Гоголя «Старосветские помещики». Лирическую фантазию взялся ставить молодой режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Золотарь. Сцены из нового спектакля первыми увидели журналисты. Спектакль показался зрителям странным мистическим действом. Постановка была переполнена символами, знаками, впрочем, как и все произведения Гоголя. Когда директор театра Арвид Зеланд пригласил питерского режиссера на постановку, Владимир Золотарь сразу увлекся идеей рассказать историю помещиков на финском языке. В итоге спектакль все же получился на русском.

История двух пожилых людей, которые много лет живут вместе, и по-прежнему интересны друг другу, очень волновала молодых создателей спектакля.

«Вдруг замечаешь, что мы-то совершенно не интересны друг другу. Интерес элементарный, ограничивается первыми моментами общения. Это свойство – быть внимательным, быть заинтересованным в ком-то, по-моему, просто уходит из нашего житейского обихода», - говорил режиссер, которому на тот момент было всего 29 лет. К Гоголю у него была давняя любовь. До работы в нашем театре он поставил несколько спектаклей в родном Петербурге и в других российских городах. Художник приехал тоже из Петербурга – Олег Головко, и это была уже их третья с Золотарем работа. По его задумке, все декорации к спектаклю были символичны и многофункциональны. Сцена, например, разбиралась и превращалась в дорожку, которая вела в лучший из миров. Дерево, росшее на сцене, напоминало Анчар, к которому не идет ничто живое. «Но ассоциативно это и Райское дерево», - отметил Головко. 7 сентября в Национальном театре состоялся двойной праздник. В день премьеры у актера Леонида Владимирова, который играл главную роль, был день рождения, ему исполнилось 65 лет.

Таким было 31 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.