На уникальном объекте культуры прошли значительные ремонтные работы

Здание Национального театра считается достоянием республики. И неслучайно. Это единственное в Карелии здание советского периода, которое было выполнено по образцу северной скандинавской архитектуры. Трудные времена предстояло пережить этой постройки в 90-е годы и начале двухтысячных. Ведь здание пережило капитальный ремонт с реконструкцией. Журналисты ровно 20 лет назад приехали посмотреть, на каком этапе стройка. Ремонт к тому времени уже шел более пяти лет, все это время актеры были вынуждены играть на малой сцене или скитаться по чужим. Для себя и для своих зрителей они считали это значительным неудобством. И желали скорейшего завершения реконструкции.

Национальный театр хоть и считается значительным объектом культуры, но по сравнению со своим «театральным соседом» на площади Кирова — театром Русским драматическим и Музыкальным, Финский выглядел не сильно презентабельно в те годы. И дело было не только в строительных лесах, которые окружали здание вот уже почти шесть лет. Создатель обоих зданий наших театров — архитектор Бродский при постройке театра с национальным колоритом был вынужден уложиться в скромную смету. И действовать по принципу: просто и со вкусом. Поэтому хоть и говорят искусствоведы, что здание это весьма ценно, так как выполнено по образцу скандинавской архитектуры, а должного впечатления оно не производило даже на его директора. Арвид Зеланд признался: «Я считаю, что у здания было много недостатков, с точки зрения эстетических, внешних. И новый проект, он в чем-то, конечно, изменяет, но в основном улучшает вид театра. Внешний».

То, что тогда происходило, называлось реконструкцией, хотя многие помещения капитально ремонтировались. Здание уже было подведено под новую кровлю. Обновили фасад, работы по которому планировали закончить уже в 2000 году. По ходу ремонта использовали импортные материалы, например, долговечную сухую штукатурку, которая не только эстетично выглядит, но и хорошо сохраняет тепло, а также препятствует быстрому разрушению кирпича. Оставался еще немалый объем работ по внутренней отделке.

«И конечно, хотелось бы завершить ее в течение следующего года, поскольку в 2002 году театру исполняется 70 лет. И очень бы не хотелось, чтобы к 2002-му году театр был с красивым фасадом, но не смог бы внутри существовать, работать, действовать», - заявил директор. Кстати, звуковую систему тоже модернизировали. Перевод осуществляли через наушники, которые заработали на инфракрасном излучении. Взамен громоздких приспособлений и проводов — стало гораздо удобнее. Пока же Национальный театр существовал только на Малой сцене. Это не подавляло творческих порывов труппы, но полному раскрытию театральных постановок, возможностей актеров и приема большего числа зрителей, конечно же, препятствовало.

С возможностями новой техники смогли ознакомиться не только зрители Национального театра Карелии, но и учащиеся школы №39. В этом образовательном учреждении в учебном году 2000-2001 открылся новый компьютерный класс. Каждый родитель знает, что подготовить ребенка к новому учебному году всякий раз влетает в копеечку. Но даже эти существенные для большинства семей траты не идут ни в какое сравнение с теми суммами, которые требуются на те же цели любой, даже самой маленькой школе. Петрозаводскую 39-ую школу маленькой никак не назовешь.

В ней 20 лет назад грызли гранит науки около 1200 школяров. Однако, наступление нового учебного года это заведение встретило не только свежеотремонтированным, но даже оснащенным новым компьютерным классом. Кто учился в те годы, а главное — родители этих учеников — должны помнить, насколько трудно было оснастить школы компьютерами. Для этого приходилось и гранты выигрывать, и в различных образовательных программах участвовать, и в ножки кланяться, и получать неожиданные щедрые подарки. И вот пять совершенно новых компьютеров появились в школе благодаря усилиям спонсоров. Главными среди них директор школы Андрей Агарков называет родителей. Но не только те, чьи дети учились в 39-ой школе, оказывали ей посильную материальную поддержку. Среди спонсоров — универмаг «Ритм», банк «Онего», а также фирма «Лотос». С последней школа сотрудничала на протяжении уже пяти лет. И новый компьютерный класс тоже в значительной степени — заслуга «Лотоса».

«Мы надеемся, что данный опыт позволит в будущем нашей школе развиваться, и нам давать более высокий уровень образования для наших детей», - сказал директор. Благодаря поддержке спонсоров в этой школе помимо прочего были отремонтированы оба спортивных зала. Причем, больший из них два раза подряд побеждал в городском конкурсе на лучший кабинет года. В преддверии нового учебного года одно из подразделений фирмы «Лотос» — восьмое производственно-лесозаготовительное объединение — выделило также триста тысяч рублей на нужды школы в Суоярви.

Таким было 9 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.