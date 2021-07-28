Фасад детского центра Петрозаводска грозил обрушиться на головы детей

Начало нового учебного года ровно 20 лет назад в Детском театральном центре находилось под угрозой срыва. Жизни детей угрожал фасад здания, который мог обрушиться в любую минуту. Детский театральный центр — одно из немногих мест, где решали проблемы досуга детей и подростков. В центре проводили свои занятия театр «Монтес», хореографическая студия, Детское модельное агентство «Спелл» и знаменитый театр «Грим». Благодаря им о талантах наших детей было известно далеко за пределами Карелии.

Здание, ставшее в 1997 году домом для детских коллективов, было построено за 40 лет до этого. С тех пор там ни разу не проводился капитальный ремонт. Прошумевшие над городом грозовые ливни обнажили старые раны здания. Вблизи него было просто опасно находиться. Шатающийся козырек грозил обернуться трагедией. А разваливающиеся на глазах перекрытия были готовы пустить псу под хвост весь внутренний ремонт здания. Не говоря о том, что любой кирпич с фасада тут мог оказаться смертельным для любого проходящего внизу человека. Директор театрального центра Елена Солнцева заявила: «В любой момент все может рухнуть. Еще в субботу здесь балка стояла над окном, перемычка. И за один день она тут опустилась. Хватило одного дождя! Одной воскресной грозы. Если сегодня будет снова гроза, есть шанс, что это все рухнет».

Коллективу центра аварийный фасад — нож по сердцу. Два года они своими силами делали внутренний ремонт. Организовывали благотворительные концерты, просили помощи у родителей, у спонсоров. Половину второго этажа, например, отремонтировали на деньги, выплаченные по двухгодичной задолженности коллективу за методическую литературу. И когда обустроенному изнутри дому начала угрожать опасность снаружи — это заволновало всех. Денег на новый серьезный ремонт у центра не было. Поэтому его директор просила помощи у людей. «На сегодня ремонт фасада оценивается в сто тысяч, - сообщила Елена Солнцева. - В прошлом году эта цифра, естественно, была в два раза меньше. То есть в следующем году это будет 200 тысяч. Может быть, для города сто тысяч — это много. Но жизнь человека все-таки дороже, даже одна жизнь». Кроме денег Детскому театральному центру были нужны строители, которые взялись бы за ремонт. Причем, срочно. Потом могло быть поздно.

В правительстве республики в очередной раз собралась рабочая группа, которая обсуждала реформу образования. Карельские специалисты активно участвовали в ее разработке. Главной новостью тогда стало вот что: через три годы все школы перейдут на единый госэкзамен. Основные вопросы, которые поднимались на совещании, это будущий ЕГЭ и 12-летнее образование.

Практика ЕГЭ хорошо зарекомендовала себя в мире. Когда выпускные экзамены в школе засчитываются при поступлении в вуз — это экономит немало средств и нервов абитуриентам. К тому же его называли самым демократичным способом проверки знаний учащихся, причем, исключающим коррупционную составляющую экзаменаторов. Особенно, если учесть, что тогда образование в Пудоже, Петрозаводске и Москве различались, как день и ночь.

Единый экзамен позволит уравнять шансы сельских и столичных школьников, - обещали эксперты. Пока же столичные вузы были недоступны многим абитуриентам, независимо от их способностей и уровня подготовки. Просто потому, что у них не хватало денег, чтобы оплатить обучение. И с этим в стране тоже необходимо было что-то решать.

«Сегодня свобода высшей школы таким образом — на отопление и на содержание зданий тратятся деньги, которые от платного приема. И раз денег не хватает, значит, платный прием все растет и растет. Да еще и платные вузы появляются», - говорил глава Карелии Сергей Катанандов. Уже в учебном году 2002 года восемь школ Карелии собирались переводить на экспериментальное 12-летнее образования. Хорошо ли это — покажет время, с оптимизмом отметил журналист. Рабочая группа продолжала работу, и все предложения специалистов Сергей Катанандов озвучивал в Москве, поскольку наш председатель правительства отвечал в Госсовете за реформу образования.

В местечке Шотозеро открылся юношеский чемпионат России по водному туризму. Возможно, это были первые состязания такого уровня, на организацию которых федеральные структуры не потратили ни копейки. Ведь все расходы взяло на себя министерство образования Карелии. Четыре года подряд не проводились подобные чемпионаты в стране. На детский туризм не находили денег. А в 2001 году республиканские власти узнали о готовящихся соревнованиях лишь в июне. И финансы пришлось искать в спешке. Наши края любители водного туризма облюбовали уже давно. «Карелия пользуется большой популярностью среди «водников». По Шуе ежедневно идет до 10-20 групп. И естественно, чтобы ходили эти ребята хорошо, надежно, мы начинаем такое обучение с детского возраста», - директор Центра детского и юношеского туризма Карелии Галина Степанова. За шесть часов ребята должны были пройти на байдарках и катамаранах до Киндасово из Шотозеро. При сильном встречном ветре. Это был тяжелый день. Карелы оказались «хитрее» всех остальных: «Они применили очень интересную тактику: связали байдарки цугом и прикрепили катамаран. Байдарки ведь быстроходные, они могут при встречном ветре «убежать» от катамарана. А команда должна прийти к финишу одновременно, не имеют права прийти порознь».

8 команд со всей России собрались в Карелии помериться силами. У наших спортсменов соперники были сильные, шансы у всех равны. Так что прогнозы наши тренеры делали со сдержанным оптимизмом.

Таким было 28 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.