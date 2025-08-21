После аварии с пикапом помощь потребовалась двум подросткам

Обстоятельства аварии с пешеходами на Первомайском проспекте в Петрозаводске еще устанавливают. В Госавтоинспекции сообщили, что помощь врачей потребовалась двум несовершеннолетним.

Напомним, дневная авария на пешеходном переходе попала в объектив камеры наблюдения.

Водитель автомобиля Dodge RAM, 1972 года рождения, влетел в переходивших дорогу подростков. Двум из них, 13 и 14 лет, потребовалась медицинская помощь.

В 2020 году на этом перекрестке ночью автомобиль на скорости сбил двух женщин, они погибли на месте, сбежавшего с места трагедии водителя нашли и осудили.