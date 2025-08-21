21 августа 2025, 16:02
После аварии с пикапом помощь потребовалась двум подросткам
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства сегодняшнего ДТП в Петрозаводске
фото стопкадр
Обстоятельства аварии с пешеходами на Первомайском проспекте в Петрозаводске еще устанавливают. В Госавтоинспекции сообщили, что помощь врачей потребовалась двум несовершеннолетним.
Напомним, дневная авария на пешеходном переходе попала в объектив камеры наблюдения.
Водитель автомобиля Dodge RAM, 1972 года рождения, влетел в переходивших дорогу подростков. Двум из них, 13 и 14 лет, потребовалась медицинская помощь.
В 2020 году на этом перекрестке ночью автомобиль на скорости сбил двух женщин, они погибли на месте, сбежавшего с места трагедии водителя нашли и осудили.