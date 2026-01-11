Изморозь и снег пообещали жителям Карелии в понедельник

В Петрозаводске в понедельник облачно, ожидается небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -7, -9, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами прогнозируют небольшой снег. На севере сохранение изморози. На дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9, -14, местами по северным районам температура опустится до -16, -21, днем -6, -11, на севере местами до -15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -16, днем -8;

В Кондопоге ночью -12, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -15, днем -8;

В Олонце, Сортавале ночью -12, днем -8;

В Пудоже ночью -15, днем -10;

В Сегеже ночью -17, днем -8;

В Суоярви ночью -13, днем -8.