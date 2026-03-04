Перспективы появления новых карьеров «разозлили народ»

Текст, фото: Антонина Кябелева

Прионежский район накрыла волна бесконечных общественных слушаний. Они связаны с предоставлением участков для открытия новых или расширения уже действующих карьеров. В соцсетях граждане жалуются, что на общественные слушания им приходится теперь ходить, как на работу.

4 марта в селе Деревянное состоялись общественные слушания по предоставлению трех участков для разведки и добычи полезных ископаемых, а именно валунно-гравийно-песчаного материала.

Уже на подъезде к зданию местной администрации было понятно, что создание новых карьеров для местных жителей — кость в горле. Длинная вереница машин вдоль дороги не оставляла сомнений, что новость о создании карьеров взбудоражила все село. И это не случайно: планируемые карьеры, судя по картам, расположены вблизи жилой зоны.

У облупленного здания местной администрации толпились люди. На регистрацию выстроилась огромная очередь, а народ все прибывал. Когда актовый зал был уже заполнен людьми, глава Деревянского сельского поселения Андрей Романов предложил провести мероприятие на свежем воздухе. Граждане не согласились, встали, сдвинули кресла, чтобы поместилось больше народа.

Забегая вперед, заметим, что уже после завершения публичных слушаний люди еще стояли в очереди на улице, ожидая возможности зарегистрироваться. Сколько граждан присутствовало на мероприятии, сказать сложно. По моим подчсетам, было не менее двухсот человек.

В публичных слушаниях, помимо Романова, приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Дмитрий Кипрушев, депутат ЗС РК Ольга Шмаеник, руководитель администрации Прионежского района Григорий Шемет.

«В адрес Минприроды Карелии дважды обращался недропользователь для предоставления участка недр местного значения в пользование. Дважды министерство природных ресурсов и экологии ему в этом отказывало. На сегодняшний день вопрос о предоставлении участка недр не стоит. На сегодняшний день в министерстве отсутствуют какие-либо заявки на предоставление этого участка»,

- огорошил присутствующих Кипрушев.

По его словам, в министерстве считают предоставление участка нецелесообразным.

Граждане удивились: зачем же их тогда собрали, если в министерстве даже вопроса «не стоит», да и заявки нет? Кипрушев поправился и добавил, что соискатель обратился в министерство в третий раз. Он сказал, что общественные слушания собрали для того, чтобы услышать «мотивированную позицию» и «услышать мнение народа». Кстати, он отказался назвать, кем же является этот таинственный соискатель, который уже в третий раз обращается в министерство. Судя по пояснениям чиновников министерства, при положительном решении вопроса участок в любом случае был бы выставлен на торги.

Видя недоумение присутствующих, в ситуацию вмешалась Ольга Шмаеник. Она рассказала, что накануне состоялось совещание с участием Минприроды и руководством Прионежского района по поводу предстоящих общественных слушаний. По ее словам, мероприятие решили провести, чтобы «не будоражить лишний раз народ». За последние дни поступило больше сотни обращений от граждан, которые обеспокоены планами создания новых карьеров в Деревянном.

Шмаеник считает, что эту территорию лучше использовать для предоставления земли под индивидуальное жилищное строительство. Она считает, что отменять публичные слушания было бы неправильно, «потому что уже взбудораженный народ, которого разозлили вот этим всем». По ее мнению, если бы мероприятие в последний момент отменили, то у людей закралось бы сомнение, что опять что-то происходит за их спиной.

Предвидеть итоги голосования было нетрудно: против предоставления участков под карьеры поднялся лес рук.

Граждане расходились заметно повеселевшие. Не так часто случается, чтобы их мнение полностью совпадало с позицией чиновников.

Пока в Деревянном празднуют победу, в Каскесручье царит атмосфера страха и ожидания очередных общественных слушаний.

В декабре 2025 года в селе Рыбрека состоялись общественные слушания по поводу выделения земельных участков под карьеры ООО «Другорецкое» около деревни Другая Река и ООО «РМ-2013» возле деревни Каскесручей. Подобная перспектива особенно возмутила жителей Каскесручья, по словам которых границы участка, где планировалось организовать карьер, расположены в непосредственной близости от жилых домов. Мало того, сами слушания, по мнению граждан, были проведены с нарушениями.

Около 90 человек подписали обращение в адрес руководителя администрации Прионежского района и министра природных ресурсов Карелии, в котором было высказано опасение, что организация карьера крайне негативно отразится и на жизни села, и на экологическом состоянии Онежского озера. Позднее Минприроды отказало ООО «РМ-2013» в аренде всех трех лесных участков, расположенных около деревни Каскесручей.

28 февраля в Рыбреке состоялись очередные общественные слушания по поводу предоставления ООО «Рускамень» восьми лесных участков под организацию новых карьеров. Они расположены между деревнями Каскесручей и Другая Река. Все 78 участников публичных слушаний высказались против подобных планов.

О компании ООО «Рускамень» надо сказать отдельно, так как главные действующие лица этой компании хорошо известны жителям Карелии. По данным информационной базы Seldon, с 11 февраля 2026 года генеральным директор ООО «Рускамень» является Евгений Беседный, в прошлом депутат ЗС РК от ЛДПР. Единственный владелец компании — другой известный персонаж. Это Сергей Пирожников, экс-депутат карельского парламента от ЛДПР. Пирожников до пандемии переехал в ОАЭ и теперь, если верить его недавнему интервью, живет между Дубаем, Санкт-Петербургом и Европой. ООО «Рускамень» зарегистрировано в городе на Неве. Выручка компании за 2024 год составила 55,6 миллиона рублей. С 2014 по 2017 год Пирожников был совладельцем ООО «Другорецкое», которое в настоящее время активно работает в области добычи полезных ископаемых в Прионежском районе. В общем, бывшие депутаты Карелию не забывают.

На 18 марта в селе Рыбрека намечены очередные общественные слушания по поводу предоставления ООО «Кара-Тау» участка площадью 7,5 гектара для добычи блочного камня. В 2024 году выручка компании «Кара-Тау», которое зарегистрировано в Рыбреке, составило 642,6 миллиона рублей, то есть в десять раз больше, чем у питерской компании, находящейся в руках бывших народных избранников. Но, конечно, дело не в этом. Я думаю, что и жители Рыборецкого сельского поселения будут рады, если в публичных слушаниях примут участие представители разных ветвей власти. Судя по словам жителей Каскесручья, они взбудоражены перспективой появления новых карьеров не меньше, чем в Деревянном.