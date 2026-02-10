Жители Каскесручья против карьера под окнами

Текст, фото: Антонина Кябелева

В декабре 2025 года в селе Рыбрека Прионежского района состоялись общественные слушания по поводу выделения земельных участков под карьеры. Тогда это мероприятие вызвало немало вопросов у местных жителей, возмущенных и тем, как слушания проводились, и перспективой предоставление лесных участков под разработку карьеров рядом с жилыми домами.

Инициативная группа собрала около 90 подписей обеспокоенных граждан под обращениями, которые были направлены в адрес главы Рыборецкого сельского поселения, руководителя администрации Прионежского района и министра природных ресурсов и экологии Карелии. Недавно стала известна реакция Минприроды РК на высказанные гражданами опасения.

На декабрьских общественных слушаниях гражданам было предложено высказаться по вопросам предоставления ООО «Другорецкое» лесного участка площадью 2,6 гектара около деревни Другая Река и еще одного значительного по площади лесного участка площадью 15,6 гектара возле деревни Каскесручей, который запросило ООО «РМ-2013».

Судя по документам, большинство присутствующих поддержало эти предложения. Однако граждане, участвовавшие в публичных слушаниях, рассказали о нарушениях при их проведении. В частности, люди рассказывали, что у участников не проверяли документы и не выясняли, имели ли они право голосовать, а в Рыбреку приехали рабочие карьера, которые проживают в Ленинградской области. Высказывались и сомнения в правильности подсчета голосов.

Но больше всего граждан беспокоило то, что территория, которую хотело бы арендовать ООО «РМ-2013», расположена в непосредственной близости от жилых домов в деревне Каскесручей. По словам местных жителей, буквально в 300-500 метрах от жилья.

Из Минприроды РК пришел ответ, в котором сообщалось, что в ноябре 2025 года ООО «РМ-2013» обратилось в министерство с заявлением о предоставлении трех лесных участков, расположенных вблизи деревни Каскесручей. Было проведено патрулирование этих территорий, но никаких нарушений законодательства выявлено не было, в том числе и вырубки деревьев. Правда, была обнаружена техника, принадлежащая ООО «РМ-2013», но находилась она на арендованном ранее лесном участке.

В Минприроде приняли решение отказать ООО «РМ-2013» в аренде всех трех лесных участков, расположенных около деревни Каскесручей.

«На сегодняшний день на территории Рыборецкого сельского поселения действуют 28 лицензий на пользования участками недр местного значения, в том числе 7 лицензий на геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений полезных ископаемых. Вблизи д. Каскесручей расположены 3 лицензии»,

- сказано в ответе Минприроды.

Из ответа министерства следует, что по поручению Главы РК в 2025 году в пяти районах республики, в том числе в Прионежском районе, установлен запрет на выдачу новых лицензий на геологическое исследование с целью поиска месторождений полезных ископаемых. Запрет, правда, временный и действует до конца 2030 года. За это время в правительстве планируют оценить экологическую нагрузку, которую испытывает окружающая среда от работы горнопромышленных предприятий.

«Технические проекты разработки месторождений блочного камня не предусматривают ведение взрывных работ. Добыча полезных ископаемых осуществляется способом алмазно-канатного пиления»,

- отмечено в ответе из Минприроды.

Это утверждение крайне удивило жителей Каскесручья, по словам которых, они регулярно слышат звуки взрывных работ с действующего карьера по разработке блочного камня.

Но главное, что благодаря активной позиции местных жителей беду от деревни пока удалось отодвинуть. Хотя бы временно.