В карельском городе горел многоквартирный дом

В Олонце пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном деревянном доме, сообщили в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Информация о пожаре в квартире в двухэтажном восьмиквартирном доме по ул. Коммунальная поступила в 02:38. К месту происшествия выехали две автоцистерны и 7 специалистов. Пожар ликвидировали в 02:50.

В результате возгорания квартира повреждена на площади 4 кв. м. Пострадавших нет.

