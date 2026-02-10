10 февраля 2026, 16:18
В карельском городе горел многоквартирный дом
Ночью в Олонце по тревоге подняли огнеборцев
Фото: Госкомитет ОЖ и БН
В Олонце пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном деревянном доме, сообщили в республиканском госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Информация о пожаре в квартире в двухэтажном восьмиквартирном доме по ул. Коммунальная поступила в 02:38. К месту происшествия выехали две автоцистерны и 7 специалистов. Пожар ликвидировали в 02:50.
В результате возгорания квартира повреждена на площади 4 кв. м. Пострадавших нет.
