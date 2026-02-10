Нож, топор и пистолет принес в школу подросток в российском регионе

Учитель истории обезвредил ученика, пришедшего с топором, ножом и пневматическим пистолетом в школу в Советском в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

Вооруженного подростка, стоящего у стенда с расписанием и торчащим из рюкзака топором, заметил старшеклассник и сообщил учителю. Мужчина отобрал у несовершеннолетнего рюкзак с оружием.

Сообщается, что мальчик хотел отомстить своим одноклассникам за издевательства, а перед несостоявшимся нападением он рассказывал друзьям, что хочет сделать «ужасные вещи».

14-летнего школьника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению убийства двух и более лиц.