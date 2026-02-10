10 февраля 2026, 14:52
Жители Тверской области завоевали медали турнира по кююккя в Карелии
В Костомукше прошел турнир по карельским городкам
Фото: freepik
В Костомукше состоялся турнир по кююккя, в котором приняли участие спортсмены из разных районов Карелии и Тверской области, сообщила газета «Новости Костомукши».
Поиграть в карельские городки приехали спортсмены из Петрозаводска, Кондопоги, Сегежи, Сортавалы, Калевалы, Ведлозера и Осташкова Тверской области.
Лучшими в индивидуальном зачете среди женщин стали жительницы Калевалы, Костомукши и Петрозаводска, среди мужчин в тройку лидеров вошли представители Сортавалы, Осташкова и Кондопоги. В командных соревнованиях на пьедестал почета взошли представители Тверской области и две команды из Калевалы.
