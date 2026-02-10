10 февраля 2026, 15:44
Нетрезвых водителей будут искать в среду на дорогах Петрозаводска
Сотрудники ГАИ массово выйдут на дороги карельской столицы 11 февраля
Фото ГАИ
В среду, 11 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Сотрудники ГАИ будут искать на дорогах карельской столицы нетрезвых водителей. Для этого будут организованы сплошные остановки транспортных средств.
В Госавтоинспекции отметили, что в 2025 году в городе инспекторы отстранили более 600 нетрезвых автомобилистов.
Горожан просят сообщать о людях, которые сели пьяными за руль, по телефонам 715-900, 78-44-44.
