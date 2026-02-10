Нетрезвых водителей будут искать в среду на дорогах Петрозаводска

В среду, 11 февраля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Сотрудники ГАИ будут искать на дорогах карельской столицы нетрезвых водителей. Для этого будут организованы сплошные остановки транспортных средств.

В Госавтоинспекции отметили, что в 2025 году в городе инспекторы отстранили более 600 нетрезвых автомобилистов.

Горожан просят сообщать о людях, которые сели пьяными за руль, по телефонам 715-900, 78-44-44.

