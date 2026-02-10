Пенсионерке из Карелии вернули украденные аферистами деньги

Прокуратура помогла жительнице Лахденпохского района вернуть украденные мошенниками деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, в 2025 году аферисты по телефону ввели пенсионерку в заблуждение и заставили ее перевести 68 тысяч рублей на сторонний счет. Следствие выяснило, что счет, на который ушли средства, принадлежит жительнице Москвы. Не дожидаясь решения суда, женщина вернула пенсионерке деньги.

Ранее сообщалось о том, что житель Карелии уничтожил чужие гаражи в результате огненного ЧП.