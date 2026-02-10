10 февраля 2026, 15:25
Пенсионерке из Карелии вернули украденные аферистами деньги
Прокуратура помогла жительнице Лахденпохского округа отстоять свои права
Фото: «Петрозаводск говорит»
Прокуратура помогла жительнице Лахденпохского района вернуть украденные мошенниками деньги. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, в 2025 году аферисты по телефону ввели пенсионерку в заблуждение и заставили ее перевести 68 тысяч рублей на сторонний счет. Следствие выяснило, что счет, на который ушли средства, принадлежит жительнице Москвы. Не дожидаясь решения суда, женщина вернула пенсионерке деньги.
Ранее сообщалось о том, что житель Карелии уничтожил чужие гаражи в результате огненного ЧП.