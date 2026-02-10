В Карелии выпустили словарь названий ливвиковских деревень

Четыре года длилась работа карельских ученых над словарем названий ливвиковских деревень (0+). Наконец, книгу издали. Иллюстрации создала карельская художница Маргарита Юфа.

Издание «Ливвиковские деревни от А до Ä: словарь названий населенных мест» является продолжением вышедшего в 2021 году «Словаря названий населенных мест карелов-людиков», сообщается в паблике карельского научного центра РАН.

Словарь содержит более 650 статей о русских и карельских названиях населенных мест южной Карелии, где традиционно проживают карелы-ливвики.

Исследователи давно хотели создать «Словарь топонимов Карелии». Такой сборник необходим для систематизации и публикации результатов полевых, архивных и картографических исследований ученых на протяжении последних десятилетий. Также словарь необходим, чтобы на фоне народных трактовок, получивших широкое распространение благодаря Интернету, закрепить в обществе научно обоснованную, реальную историю и причину происхождения названий населенных пунктов Карелии, говорят в КарНЦ РАН. Поэтому такой топонимический словарь необходим.