В проекте «От первого лица» поговорили о культурной жизни в Карелии

Прошлый год замминистра назвал знаковым для развития культуры Карелии - стартовал нацпроект «Семья», в рамках которого были модернизированы библиотеки, обновлены музеи, закуплены инструменты и методические пособия в музыкальные школы.

В 2025 году впервые стартовала программа «Земский работник культуры». По этой программе в сферу культуры были трудоустроены три специалиста в Питкяранте, Сортавале и Калевальском районе. По словам Андрея Шибанова, это программа универсальная и очень перспективная. В рамках нацпроекта рабочее место может получить специалист из разных уголков нашей страны в музыкальной школе, в библиотеке, в центрах досуга, домах культуры и так далее.

На 2026 год у Минкульта Карелии также масштабные планы, но новыми событиями в культурной жизни республики станут два фестиваля: джазовый, который запланирован на июнь, и музыкально-поэтический имени Рождественского, который пройдет в сентябре. Программу этого фестиваля специалисты готовят совместно с дочкой поэта Екатериной Рождественской.

Что касается Центра народного творчества, то специалисты провели за 2025 год 360 мероприятий. Как говорит Андрей Редькин, у них было 5 выходных в году, и это уже большая радость.

Уже сейчас Центр готовится к Всероссийскому фестивалю национальных оркестров, который соберет лучшие коллективы страны с 1по 3 марта. Главный приз этого конкурса - 2 млн рублей на творческое развитие. Такой же конкурс пройдет и для хоровых коллективов. Пока директор Центра оставил в секрете, кто будет представлять Карелию на этом фестивале и бороться за главный приз.