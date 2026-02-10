Терпение жителей 18 поселков в Карелии лопнуло, они написали Путину

В распоряжении нашей редакции находится новое обращение жителей 18 коттеджных посёлков вблизи деревни Бесовец Прионежского района, которое они направили главе государства.

В письме от ТСН «Северные просторы», «Березка», «Лесная Слобода», «Речное-1», «Речное-2», «Раздолье», «Район 2-ой км», «Сфера», «Радужный», «Ясная поляна», «Астра», «Крутой берег» и других говорится о двух серьезных проблемах, которые влияют на качестве десятков семей. В коттеджных посёлках проживает около 2500 человек.

В коттеджных поселках нет природного газа и проблемы с качеством электроснабжения - отключения света и низкое напряжение.

«Ночные падения напряжения ниже 190 В – ежедневная норма. В дневное время скачки до 260 В. Сети физически изношены, конфигурация сетей не соответствует текущим запросам, сети не справляются. Обещания по реконструкции (с 2016 г.!) выполнены не в полном объеме и с существенным смещением сроков, что в условиях высоких темпов строительства в указанном районе не позволяет обеспечивать стабильное, качественное электроснабжение»,

- говорится в обращении к президенту Владимиру Путину.

Люди уже десять лет обращаются в различные инстанции, пытаясь решить эти проблемы. Жалуются граждане и на чрезмерные тарифы, особенно в ночные часы.

«Отопление электричеством стало неподъемной финансовой ношей для большинства семей. Недопустимо высокий ночной тариф сводит на нет его экономическую суть. Рост ночного тарифа на электроэнергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электрокотлами, бойлерами и электроплитами более 500% с 2015 года (0,33 руб./кВт.ч против 1,77 руб./кВт.ч, диапазон 1)»,

- говорится в обращении.

Жители коттеджных поселков требуют, чтобы «Россети» и «Прионежская сетевая компания» в кратчайшие сроки приняли меры по восстановлению нормативных показателей качества электроснабжения; чтобы ФАС и госкомитет по ценам и тарифам проверили правомерность установленных тарифов на электроэнергию. Также граждане требуют устранить препятствия в законодательстве, которые формально не дают включать территории ТСН в границы населенных пунктов, также граждане попросили президента взять под личный контроль вопрос газификации.

Ранее мы писали, что прокуратура проводит проверку после жалоб жителей Бесовца и Заозерья на качестве электроснабжения.