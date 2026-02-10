Прокуратура после жалоб проверит электроснабжение в Бесовце и Заозерье

Прокуратура проведет проверку ситуации с электроснабжением в Бесовце и Заозерье после публикаций в СМИ и соцсетях.

Ранее мы писали, что активные заозерцы призвали Генпрокуратуру и СК России проверить энергетическую компанию из-за перебоев с электроснабжением. Заозерцы жаловались на низкое напряжение, перебои в подаче электроэнергии и длительные аварийные отключения. О проблемах с электроснабжением сообщали в соцсети и жители деревни Суйсарь. Вице-премьер карельского правительства Виктор Россыпнов назвал недостаток мощностей трансформаторов на подстанции в Бесовце и на подстанции в Шуе причиной частых отключений. Александр Бастрыкин, руководитель СК, потребовал возбудить уголовное дело после жалоб заозерцев.

По поручению прокурора Карелии организована проверка исполнения законодательства об электроснабжении. Прокуроры дадут оценку действиям ответственных лиц, обеспечивающих подачу коммунального ресурса. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.