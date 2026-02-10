Женщину вытащили из заполненной дымом комнаты в Пряже

Днем 9 февраля пожарных подняли по тревоге из-за возгорания в одной из квартир двухэтажного деревянного дома на Советской улице в Пряже. Спасателям сообщили, что в помещении могла находиться женщина.

Огонь охватил комнату на втором этаже. В задымленном помещении спасатели увидели лежавшую на полу женщину. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам.

В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Ликвидировать пожар смогли к 17:04. В госкомитете Карелии по безопасности сообщили, что в результате пожара повреждена квартира на площади 30 кв. м. Пострадавшую госпитализировали в больницу с признаками отравления угарным газом.