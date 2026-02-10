10 февраля 2026, 06:30
Гололедицу прогнозируют синоптики в Карелии
10 февраля в Карелии ожидаются небольшой снег и гололедица
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 10 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -8, -13°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы в Калевале и Сегеже днем -12°С;
В Кеми, Медвежьегорске и Суоярви днем -11°С;
В Кондопоге, Пудоже и Сортавале днем -10°С;
В Олонце днем -8°С.