Проверку здоровья для супругов и сожителей запустят в Петрозаводске

Супруги и сожители смогут за один день пройти востребованные обследования и врачей в поликлинике на Лесном проспекте. О запуске программы «Он и она» в поликлинике № 1 в Петрозаводске сообщил руководитель регионального Минздрава.

С 14 февраля два раза в месяц по субботам обследование смогут пройти пары в возрасте от 19 лет, как семейные, так и не успевшие пока зарегистрировать отношения, подчеркнул Михаил Охлопков. Пока проект «обкатывают», записаться смогут по пять пар.

Участники программы пройдут терапевта, хирурга, онколога, пульмонолога, уролога-андролога, психолога, для женщин также предусмотрена маммография, флюорография, осмотр гинеколога и флеболога. Сделают УЗИ различных органов, электрокардиограмму, СКТ груди, также участники сдадут анализы крови на ВИЧ, гепатит и ВПЧ (вирус папилломы человека).

После короткого чек-апа при наличии показаний участники программы смогут пройти дополнительные обследования.