В Карелии более 130 классов в школах отправлены на карантин из-за ОРВИ

Эпидемии гриппа и ОРВИ в Карелии нет, несмотря на увеличение количества заболевших. За первую неделю февраля в регионе регистрируют 40 случаев CОVID-19 и 5525 случаев ОРВИ и гриппа.

Специалисты в ходе мониторинга выделили такие вирусы, как риновирусы, РС-вирусы, сезонный коронавирус, метапневмовирус, CОVID-19, вирусы гриппа А, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Карелии на карантин закрыта школа в Пудоже, а также 131 класс в 34 школах Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши, Кемского, Кондопожского, Медвежьегорского, Прионежского, Пряжинского и Суоярвского округов и районов. Также приостановлена деятельности 15 групп в семи детских садах в Сортавале, Пудожском, Медвежьегорском, Олонецком, Суоявском и Лоухском районах и округах.