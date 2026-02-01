Напряжение скачет - заозерцы требуют проверить энергетиков

Жители крупного поселения под Петрозаводском, в котором годами из-за неработающих очистных сооружений землю отравляют нечистоты, в подсобном хозяйстве замерзают животные и алабай, идут суды из-за построенного прямо на берегу озера то ли дома, то ли «сарая» для инвентаря, призвали Генпрокуратуру и Александра Бастрыкина проверить энергетическую компанию из-за перебоев с электроснабжением. Открытое обращение активных граждан размещено в сообществе «Заозерье Прионежья». Вместо положенных 220 В в поселении напряжение опускается до критических значений.

Как говорится в обращение, последние пять лет в Заозерье систематически снижается напряжение сети, часто возникают перебои в подаче электроэнергии и происходят длительные аварийный отключения. Напомним, на днях в поселение сгорела трансформаторная подстанция, ряд улиц были обесточены.

Заозерцы пишут, что наблюдаются значительные колебания уровня напряжения, выходящие за пределы нормы. По их словам, фиксируется многократное ежедневное прекращение энергоснабжения продолжительностью от нескольких минут до часов. Неисправности устраняют долго, считают активисты.

Проблемы с напряжением, скачки и перебои негативно сказываются на бытовых приборах, технике жителей крупного села, на самих людях: «Нарушает нормальный ритм жизнедеятельности населения и препятствует ведению хозяйственной деятельности».

Активисты просят председателя СК России и Гепрокуратуру принять меры реагирования, провести проверку технического состояния сетей, устранить выявленные нарушения и обеспечить стабильное бесперебойное электроснабжение Заозерья. Также в обращении активные заозерцы попросили провести проверку деятельности «Россетей».

В комментариях пользователи стали сообщать о проблемах с электроснабжением еще одного населенного пункта – старинной деревни Суйсарь, где кроме жилых домов, дач, расположены туристические базы.

«В д. Суйсарь напряжение 160-180. Звонили в разные инстанции, но изменений никаких нет. Это просто беспредел. Счета приходят огромные, электроприборы, бытовая техника выходят из строя. И такая ситуация из года в год продолжается. Когда будут приняты реальные меры!?»

- пишет одна из пользовательниц.

фото участников паблика «Заозерье Прионежья». Слева Заозерье, справа Суйсарь

«В д. Суйсарь напряжения на фазах очень слабое-140-150-160. В доме минусовая температура…котел не работает, - возмущается еще один участник паблика. – «Приехали, посмотрели и уехали…ниче не изменилось…квитанции платить наперед, а работы и электричества ноль!».

«Ситуация с напряжением в д. Суйсарь не лучше, напряжение на выходных днях и в морозы не превышает 160 в место 220. Техника не включается, летят бытовые приборы. Ремонтные бригады периодически что-то пытаются делать, но это как-то не очень спасает ситуацию. А ведь это еще не запущен крупный инвестиционный проект в виде турбазы. Тогда вообще будем сидеть без света», - пишут в осуждении.