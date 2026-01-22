Алабай Мишка погибает на страшной ферме под Петрозаводском

Текст, фото: Елена Малишевская

22 января на «ферму» в Заозерье, где от голода гибнут животные, приехала очередная комиссия, в составе которой несколько человек из администрации местного поселения и два представителя министерства сельского хозяйства. Напомним, что полиция и сотрудники Россельхознадзора уже бывали там. Написано обращение Бастрыкину, и карельский следком тоже должен провести проверку. Пока результатов нет: «ферма» продолжает действовать, животные продолжают умирать.

Жуткая ферма в селе Заозерье Прионежского района в 13 километрах от Петрозаводска была обнаружена депутатом Заксобрания Болучевской. Несколько коз, овец, две коровы содержатся в полуразрушенном здании, а вокруг - разбросанные кости и черепа заморенных животных.

Рядом погибали от голода две собаки породы алабай: одного удалось вывезти и пристроить в хорошие руки, второй остался в открытом вольере. Официально ферм на территории с. Заозерье не зарегистрировано - такой ответ получен от министра сельского хозяйства республики Ольги Палкиной. Депутаты Законодательного собрания Карелии обратились в полицию и следственный комитет.

О том, что это гиблое место собирается посетить очередная комиссия, нашей редакции сообщили активисты Заозерья. Представители местной администрации и минсельхоза, приехав на ферму, были очень недовольны, увидев там же депутатов, волонтеров-зоозащитников и журналиста нашего издания.

«Мы сегодня тут просто исследуем территорию. Без взаимодействия с хозяином личного подсобного хозяйства. Давайте все сделаем по-тихому»,

- пытались договориться с депутатом Монастыршиным члены комиссии.

По-тихому уже не получится: СМИ пристально следят за этой историей. Тем более, что «страшная ферма» была создана не вчера. Пару лет назад жители Заозерья уже пытались обратить внимание властей на проблему: невыносимая вонь разносилась по всей округе, летом невозможно было открыть окна. Был и пожар, в огне погибли две лошади. Но тогда об этом рассказали в соцсетях, пообсуждали, повозмущались и забыли.

В настоящее время ситуация существенно ухудшилась. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть явные нарушения законодательства: здания находятся на грани обрушения, что создает угрозу жизни животных. Территория захламлена, повсюду мусор. Не выполняются элементарные требования пожарной безопасности. Навоз лежит кучами, рядом с останками погибших животных, с нарушениями санитарных правил.

Алабая, который содержится в вольере из досок, размером примерно два на полтора метра, волонтеры назвали Мишкой. Хозяин даже не удосужился дать ему кличку. У Мишки сильно «просела» спина, видимо от того, что собака без движения, нет никакой нагрузки для мускулатуры.

Зоозащитники носят алабаю еду и подворовывают сено у хозяина фермы — чтобы Мишке было хоть немного теплее в морозы. Волонтеры разговаривали с этим мужчиной и просили отдать собаку, не разрешает.

«Он говорит: я люблю собаку, не отдам. При этом кормит алабая раз в неделю. Этого, говорит, достаточно»,

- рассказали волонтеры.

По такой же схеме — раз в неделю - хозяин «фермы» кормит и остальных животных: коз, овец и коров. Кто послабее, умирает, трупы раскиданы по всей территории этого хозяйства, больше похожего на концлагерь для животных.

Члены комиссии походили, что-то измерили рулеткой, что-то записали... Будет ли толк от этого посещения, увидим. Очевидно, что нужно срочное вмешательство прокуратуры и других надзорных органов.

Алабай Мишка уже даже не лает и не воет. Он просто просовывает морду между досок и с надеждой смотрит на людей. С надеждой на спасение.