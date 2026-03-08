Вместо пожарного пирса граждане получили гору строительных отходов

Текст, фото: Антонина Кябелева

В Прионежском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску районной прокуроры к индивидуальному предпринимателю Василию Васильеву. Предприниматель взялся за реконструкцию пожарного пирса, расположенного на улице Тихнаволокская в селе Заозерье. Теперь от него требуют возвестить ущерб.

Работы по ремонту пирса заказала и оплатила заозерская администрация еще в 2023 году. Жители села, наблюдающие за тем, что происходит на берегу озера Логмозера, были крайне удивлены тем, как были проведены работы. Они обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. В результате были выявлены нарушения, и прокурор обратился в суд с иском к предпринимателю Васильеву за возмещением причиненного окружающей среде вреда.

Во время предварительного судебного заседания у судьи Ларисы Овсовой возникло немало вопросов, связанных с ролью заказчика работ в этой истории. В распоряжении нашей редакции есть аудиозапись судебного заседания, а также документы, связанные с реконструкцией пожарного пирса.

Территория пожарного пирса расположена неподалеку от дома, законность возведения которого стала предметом судебных разбирательств. С марта 2025 года в Прионежском районном суде рассматривается иск администрации Заозерского сельского поселения к Ларисе Орловой о сносе самовольной постройки. Причем именно граждане добились возобновления рассмотрения иска от руководителя сельской администрации Татьяны Шалапановой, которая одно время перестала являться в суд, и дело было передано в архив. В настоящее время по делу назначена судебная экспертиза.

Тем временем новым объектом судебного спора стал участок, находящийся по соседству от скандального дома Ларисы Орловой. Раньше здесь был деревянный пожарный пирс. Судя по официальному ответу из сельской администрации, «деревянный настил и большинство бревен сгнило», и было принято решение пирс разобрать.

15 декабря 2023 года заозерская администрация заключила с предпринимателем Васильевым договор на ремонт пирса на 69 тысяч рублей. Договор был заключен по схеме единственного поставщика, то есть без проведения аукциона и конкурсных процедур. Уже 26 декабря 2023 года работы были приняты и полностью оплачены.

По договору, для отсыпки пожарного пирса на участок должны были завезти щебеночно-песочные смеси. Предполагалось, что территория будет выровнена и приведена в порядок, чтобы в случае возникновения пожара техника могла бы воспользоваться пирсом для набора воды из озера.

Как рассказал житель Заозерья Томас Хайнрих, на месте предполагаемого пирса появилось безобразное нагромождение отходов камнеобработки и булыжников, сверху слегка выровненное щебеночно-песчаной смесью.

«Жители Заозерья пытаются привести берег озера в порядок, очистить его, чтобы можно было пользоваться береговой полосой. И тут мы видим, что за бюджетные деньги на берегу фактически вырастает куча каменных отходов, где можно ноги сломать. Единственно, что сделала администрация, это в конце так называемого пирса установила два каменных блока. Видимо, чтобы никто не получил травму»,

- сказал Хайнрих.

Фото предоставил Томас Хайнрих

В госинспекции по пожарному надзору Прионежского района от реконструированного пирса тоже не были в восторге. Скорее, наоборот. Согласно заключению инспектора по пожарному надзору, пирс, на обустройство которого истрачено 69 тысяч рублей, не позволяет осуществлять забор воды «с помощью пожарной автоцистерны ввиду отмели, камней, а также недостаточной длины пирса в воду». Другими словами, нищий сельский бюджет фактически выбросил на ветер 69 тысяч рублей, которые не только не принесли пользы людям, но еще и создали дополнительные проблемы в виде свалки отходов камнеобработки и булыжников прямо на берегу Логмозера.

В иске к предпринимателю Васильеву прокурор указывает, что произведены работы по изменению рельефа береговой полосы, выявлена отсыпка в акваторию озера с использование каменного окола разной фракции и валунов. Главная претензия к подрядчику со стороны прокуратуры состоит в том, что работы проводились без согласования с Росрыболовством и без оценки воздействия на окружающую среду.

Прокуратура требует взыскать с Васильева ущерб в сумме 136,4 тысячи рублей.

Как выяснилось во время предварительного заседания, никакой проектно-сметной документации, связанной с работами по реконструкции пирса, не составлялось. Нужно ли было, вообще, согласовывать эти работы, в администрации похоже не знали. В договоре с предпринимателем никаких указаний на сей счет не было. В сельской администрации тоже не заручились никакими согласованиями. В связи с этим у судьи Ларисы Овсовой закономерно возник вопрос: почему у прокуратуры возникли претензии только к подрядчику?

Ответ на этот вопрос будет получен на следующем судебном заседании, которое назначено на 3 апреля. Не исключено, что в качестве соответчика будет привлечена и администрация Заозерского сельского поселения, которая так бездумно истратила бюджетные средства.

Обычно, когда речь заходит о социальной ситуации в карельских селах, то многие нерешенные проблемы приходится списывать на нищие местные бюджеты. И это, действительно, так. Но не бывает правил без исключения. Может же позволить себе заозерская администрация «выкинуть» 69 тысяч рублей. И не просто истратить деньги впустую, а еще и создать дополнительные сложности и для граждан, и для экологии...