Арендатора, построившего дом в Заозерье, просят освободить землю

Текст, фото: Антонина Кябелева

С марта 2025 года в Прионежском районном суде идет рассмотрение очередного земельного скандала, связанного с сомнительным строительством дома на берегу озера Логмозеро в селе Заозерье. По делу была назначена судебная экспертиза, которая пока не завершилась. Однако после вмешательства в ситуацию республиканской прокуратуры Министерство имущественных и земельных отношений РК (МИЗО) вынуждено было отреагировать и направить арендатору уведомление о прекращении действия договора аренды земельного участка.

Дом между автомобильной дорогой и берегом Логмозера появился еще в начале 2024 года. Местные жители были крайне удивлены, наблюдая, как в рекордные сроки возводится строение, которое с трудом втиснулось между озером и автомобильной дорогой. Слишком близкое соседство с озером вызвало, как позднее выяснилось, вполне обоснованные сомнения в законности появления этого строения.

Заозерцы обращались в самые различные инстанции, пытаясь выяснить степень легитимности новостройки, которая буквально маячила на глазах у всего села. Специалисты карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору пришли к выводу, что деревянное сооружение частично «залезло» на береговую полосу. Этот вывод подтвердили и специалисты Минприроды РК, которые установили, что большая часть здания расположена в береговой полосе озера. К тому же выяснилось, что на участке с кадастровым номером 10:20:0020110:166 возводится объект с признаками капитального строительства.

В карельском управлении Росреестра сделали вывод, что участок с кадастровым номером 10:20:0020110:166 используется не по целевому назначению, а в госкомнадзоре в появившемся доме увидели признаки незаконной постройки.

Естественно на поверхность всплыла и история предоставления земли в аренду. Земельный участок был предоставлен администрацией Прионежского района в аренду индивидуальному предпринимателю Владимиру Кустачеву для строительства причальных сооружений еще в 2013 году. В декабре 2023 года Кустачев переуступил права аренды Ларисе Орловой.

Как выяснилось уже в ходе судебных разбирательств, Лариса Орлова является супругой полковника полиции в отставке Николая Красовского, в прошлом начальника петрозаводской полиции. В отличие от супруги, Николай Красовский лично появился на одном из судебных заседаний.

Грубейшие нарушения законодательства были выявлены еще в 2024 году. Администрация Прионежского района уведомила главу Заозерского сельского поселения Татьяну Шалапанову о необходимости обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки. Шалапанова исковое заявление в суд подала, но затем перестала являться на судебные заседания. Иск так и не был рассмотрен, а дело попало в архив.

Татьяна Шалапанова

Странное поведение главы поселения не прошло мимо внимания бдительных заозерцев, которые не хотели мириться с застройкой берега озера. Под напором граждан в конце 2024 года заозерская администрация была вынуждена вновь обратится в суд. Причем из-за допущенных в иске неточностей его сначала в суде не приняли. Умудренные опытом заозерцы проследили, чтобы ошибки были исправлены. Исковое заявление было принято к рассмотрению только в январе 2025 года. А в марте 2025 года после нескольких предварительных заседаний, в которых не участвовали ни Орлова, ни ее представитель, суд приступил к рассмотрению дела по существу. В качестве третьего лица в деле участвует житель Заозерья Томас Хайнрих, который с удивительным упорством пытается на протяжении почти двух лет добиться исполнения требований закона.

Представитель Орловой в суде настаивал, что дом на берегу озера предназначен для хранения лодочного инвентаря. Во время судебных заседаний было подтверждено, что договор уступки прав между Кустачевым и Орловой не был согласован с арендодателем. В администрации Прионежского района не отрицали, что заключали договор аренды земли с Кустачевым. Но затем переложили ответственность на МИЗО, которое является арендодателем в настоящее время. Из министерства пришел ответ, что там не знают о переуступке прав по договору аренды, так как районная администрация об этом не сообщила.

Не понимая, как добиться более тесного взаимодействия между двумя органами власти, Томас Хайнрих обратился в республиканскую прокуратуру с просьбой провести проверку и предусмотреть меры по восстановлению береговой полосы.

Томас Хайнрих

Прокурорская проверка не прошла бесследно. На имя министра имущественных и земельных отношений РК Сергея Седлецкого из прокуратуры было направлено письмо, в котором сообщалось, что договор уступки прав по договору аренды между Кустачевым и Орловой был заключен без согласия арендодателя. К тому же арендатор не выполнил условия договора и не построил причальные сооружения. В прокуратуре отметили, что установлен факт использования земли для строительства индивидуального жилого дома, то есть не по целевому назначению.

Прокуратура направила в МИЗО материалы надзорной проверки «для принятия мер к изъятию земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020110:166 у недобросовестного арендатора и расторжению договора аренды во взаимодействии с администрацией Прионежского муниципального района».

Из администрации Прионежского района в прокуратуру пришел ответ, что там рассматривают вопрос об обращении в суд о досрочном расторжении договора аренды и изъятии земельного участка у недобросовестного арендатора. Учитывая, что о появлении сомнительного объекта в районной администрации было известно еще в 2024 году, на оперативное «рассмотрение вопроса» вряд ли стоит надеяться.

МИЗО проинформировало прокуратуру, что Орловой направлено уведомление о прекращении действия договора аренды. В нем министерство указывает, что раз участок используется не по целевому назначению, то арендатора предупреждают о прекращении договора аренды спустя три месяца после получения данного уведомления. Сам документ датирован 21 августа 2025 года. Правда, нет никакой информации о том, получил ли арендатор данный документ. Не секрет, что не составляет труда долгое время избегать получения неприятного документа.

В уведомлении из МИЗО есть важная информация. В министерстве разъясняют арендатору, что если земельный участок находился в аренде больше пяти лет, то можно передавать права третьему лицу без получения разрешения от арендодателя, правда, при условии его уведомления. Судя по другим, более ранним ответам из МИЗО, арендатор ни о чем таком не уведомлял министерство. Во всяком случае, до недавних пор там были в полном неведении относительно переуступки права по договору аренды. В уведомлении сказано, что арендатор должен освободить и вернуть участок «в состоянии не хуже первоначального». В противном случае МИЗО может обратиться в суд.

Вряд ли Лариса Орлова, которая уже истратила солидную сумму на возведение дома, согласится добровольно освободить земельный участок. Это значит, что судьба строения и земельного участка будет в любом случае решаться в суде.