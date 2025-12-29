Просрочкой кормили гостей в кафе в Карелии

Сотрудники Россельхознадзора оштрафовали индивидуального предпринимателя из Карелии за нарушения ветеринарного законодательства и требований технических регламентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При проведении внеплановой проверки кафе, расположенного в Прионежском районе, был выявлен ряд грубых нарушений. В частности, в морозильных камерах была обнаружена рыба без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов. Установить производителя, дату производства и сроки годности продукции было невозможно. Также были выявлены различные продукты - творог, сливки, сметана, сыр - с истекшими сроками годности. Продукция общей массой более 22 килограммов изъята из оборота.

В отношении хозяйки кафе составлены административные протоколы. Ей выписан штраф в размере 30 тысяч рублей. Арестованная продукция будет утилизирована.

