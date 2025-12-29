Две машины «поцеловались» в Петрозаводске. О контакте Skoda и Nissan рассказали в городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел 27 декабря в 02:05 в районе дома № 37 по Октябрьскому проспекту.

По информации источника, 45-летний водитель автомобиля Skoda по невнимательности наехал на припаркованный автомобиль Nissan. В результате происшествия водитель Skoda получил травмы.

