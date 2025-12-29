Два человека травмированы в ДТП в карельской столице

На улице Мелентьевой в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в городской Госавтоинспекции.

28 декабря в 02:49 в районе дома № 31 по улице Мелентьевой 58-летний водитель автомобиля Lada при выезде с прилегающей территории столкнулся с Mitsubishi, который двигался по главной дороге.

В результате дорожного инцидента два человека получили травмы: водитель Lada и 18-летняя пассажирка Mitsubishi.

