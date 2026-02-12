Мэра Петрозаводска допросили в суде по делу Раумо

Текст, фото: Антонина Кябелева

12 февраля в Петрозаводском городском суде была допрошена мэр Петрозаводска Инна Колыхматова. Она проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против экс-заместителя директора Корпорации развития РК, гражданина России и Финляндии Алекси Раумо, которого обвиняют в мошенничестве, взятках и присвоении служебного ноутбука.

Преступление, в котором по касательной всплыла фамилия руководителя карельской столицы, связано с обвинением Раумо в мошенничестве. Подсудимый запросил солидную сумму у представителя Петрозаводского экспериментального предприятия клееных конструкций Андрея Сажина якобы для Колыхматовой под предлогом того, что сможет решить вопрос о перезаключении договора аренды на земельный участок под строительство завода. Раумо задержали в декабре 2024 года в петрозаводской гостинице «Питер Инн» с одним миллионом рублей, который ему принес Сажин.

Мэр Петрозаводска держалась в суде уверенно, подробно отвечая на вопросы. Относительно судьбы проекта по созданию завода Инна Колыхматова ничего нового не сказала. В суть самого проекта она особо не вникала, так как он был на сопровождении у Корпорации развития РК. Она слышала, что существует какой-то швейцарский инвестор, но подробностей не знает. Когда возникли из-за проектируемой дороги проблемы с первым участком, который выделили под создание завода, встал вопрос о замене его на другой. Но изначально, объяснила Колыхматова, арендатор должен был освободить уже занимаемый участок. Выяснилось, что земля находится в ненадлежащем состоянии, и от арендатора потребовали сначала привести участок в порядок. По словам мэра карельской столицы, у арендатора были какие-то задержки по арендной плате, но подробности она вспомнить не смогла. Фамилию Сажина она встречала в документах, но лично с ним не встречалась.

Прокурора Константина Красникова больше интересовали подробности знакомства Колыхматовой с Раумо.

«Я его видела в жизни раза три»,

- заметила свидетельница.

Первый раз она встретила подсудимого на совещании в Корпорации развития РК, второй раз встреча произошла в ее кабинете по инициативе Раумо, а в третий раз она мельком видела его, как говорится, в коридорах власти.

Летом 2024 года Алекси Раумо встретился с мэром в ее служебном кабинете. По словам Инны Колыхматовой, он пришел с целью рассказать об идее создания в Петрозаводске международного центра по привлечению иностранных инвестиций. Именно во время этого разговора мелькнуло упоминание о швейцарском инвесторе, который намеревается построить в Петрозаводске завод. Свидетельница утверждает, что Раумо не высказывал никаких конкретных пожеланий, связанных с реализацией проекта строительства завода, и не упоминал о том, что есть какие-то бюрократические барьеры.

По поводу манеры поведения Раумо Инна Колыхматова сказала, что он обращался ко всем на ты, ссылаясь на то, что долго жил в Европе и привык к подобному обращению. Она заметила, что Раумо и членов карельского правительства называл по имени и на ты. Колыхматова рассказала, что подсудимый подробно рассказывал о своих поездках за границу в рамках правительственных бизнес-миссий. Судя по показаниям мэра, на встрече Раумо в общих чертах говорил о желании создать международный центр, не акцентируя внимания на каком-то конкретном проекте.

Как рассказала Колыхматова, с Раумо у нее была небольшая телефонная переписка. Кто дал ее номер телефона, она не знает. В декабре 2024 года встречаться с Раумо свидетельница не планировала.

«Он в конце года написал, что планирует сюда приехать и заехать поздравить с Новым годом»,

- сообщила Колыхматова.

По ее словам, на это сообщение она не обратила особого внимания. В декабре 2024 года Инна Колыхматова находилась на больничном. Она рассказала, что подсудимый не знал, где она живет, и никогда не был у нее в гостях.

«Он когда писал про то, что хочет приехать, поздравить, я ответила, что меня на работе нет, я на больничном»,

- сказала Колыхматова.

Свидетельница вспомнила, что на следующий день после задержания Алекси Раумо с трудом добралась до следователя, так как плохо себя чувствовала.

Никаких предложений отблагодарить ее она от подсудимого не получала. Колыхматова отметила, что Алекси Раумо даже не показывал личной заинтересованности в продвижении какого-то проекта.

На следующем судебном заседании, которое пройдет в закрытом режиме, планируется допросить следователя Сальникова, к которому у Раумо было много претензий. Остался открытым и вопрос о допросе бывшего вице-премьера карельского правительства Дмитрия Родионова, который так и не явился в суд. Алекси Раумо, которого суд удалил из зала до окончания прений сторон, имеет возможность через адвоката направлять свои вопросы свидетелям.