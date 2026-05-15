Инна Колыхматова: Ржавых пазиков не будет

В прямом эфире «ЦУР объясняет» глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о новой маршрутной сети общественного транспорта, которую планируют запустить в городе этим летом.

При планировании новых маршрутов власти опирались на множество показателей, в том числе на обращения горожан. В приоритете была доступность школ, детских садов и поликлиник для жителей отдаленных районов.

Из Пятого Поселка можно будет доехать до Железнодорожной поликлиники. Из отдаленного района ТИЗ «Усадьба» можно будет доехать до образовательных учреждений на Кукковке, на Ключевой,

– привела примеры Колыхматова.

Автобусные и троллейбусные маршруты спроектировали так, чтобы они не дублировали друг друга, а их нумерация была понятной. Городские власти выбрали ключевые точки для удобных пересадок: Железнодорожный вокзал, ТЦ «Макси» и улицу Ровио – там пересекаются большинство маршрутов.

Обслуживать новую маршрутную сеть будет муниципальное предприятие ПМУП «Городской транспорт» и частные перевозчики, которые сейчас подают заявки на участие в конкурсных процедурах.

Город будет сотрудничать только с перевозчиками, у которых на балансе молодой автопарк и нет нарушений по безопасности, -

отметила Инна Колыхматова. Результаты конкурса объявят в начале июня.