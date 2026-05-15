Женщина прилетела в Дубай с двумя медвежатами в чемодане

Пассажирка прилетела в Объединенные Арабские Эмираты с двумя живыми медвежатами в чемодане и попалась в аэропорту, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Paddle Your Own Kanoo.

По данным источника, во время сканирования багажа таможенники Дубая увидели в нем двух маленьких медвежат вымирающего вида. В аэропорт вызвали дежурного ветеринара, который по прибытии констатировал смерть животных.

Сообщается, что медвежата не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке лайнера.

Уточняется, что туристка азиатской внешности заявила, что не знала о содержимом чемодана, за перевозку которого ей предварительно заплатили. Женщину арестовали и обвинили в контрабанде редких животных.