Врачи нажали не ту кнопку — пациентка стала инвалидом в Великобритании

В Лондоне телепродюсер стала инвалидом после врачебной ошибки, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Mirror.

По данным источника, бригада скорой помощи во время остановки сердца перепутала электроды и подключила не то оборудование. Из-за этой ошибки разряд был дан только спустя восемь минут.

В настоящее время 33-летняя женщина с трудом говорит, передвигается в инвалидном кресле и страдает от сильной усталости. Она выиграла суд против Национальной службы здравоохранения, и ей выплатили компенсацию, сумма которой не разглашается.

Сообщается, что, несмотря на травму, англичанка вернулась к работе и даже начала заниматься воздушной гимнастикой.