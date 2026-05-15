В одном из парков Петрозаводска станет светлее

К устройству наружного освещения в парке Удега подрядчик уже приступил, сообщили в администрации Петрозаводска.

По данным источника, здесь появятся 13 новых опор и 15 современных светильников. Фонари разместят на ключевых участках – вдоль дороги к детскому саду, на спортивной и детской площадках.

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчане продолжают выбирать общественные территории, которые преобразят в 2027 году. В голосовании, которое проходит в интернете и продлится до 12 июня, участвуют девять локаций, но уже определилась тройка лидеров.