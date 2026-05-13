Строители БСМП в Петрозаводске три месяца работают без зарплат

Текст, фото: Елена Малишевская

В редакцию сайта «Петрозаводск говорит» обратились строители нового корпуса БСМП. Они рассказали, что 10 мая - ровно три месяца, как им не выплачивают заработную плату. Всего на стройке работают больше ста человек, одиннадцать из них пошли в Следственный комитет Карелии и написали заявление.

Роман работает на стройке БСМП геодезистом уже два года. Задержки зарплаты бывали, но чтобы не платили три месяца - такое впервые.

«Мы все в кредитах. К некоторым уже приходят коллекторы. Что делать? Пришлось идти в следком»,

- рассказал нам Роман.

5 мая было зарегистрировано заявление в следкоме от работников стройки. 7 мая Роман лично ходил к следователю.

«Материалы будут переданы в Москву, потому что фирма, которая нас взяла на работу, - московская. Следователь также посоветовал отбратиться с заявлением в суд»,

- рассказал Роман.

Фирма, в которую устроились на работу Роман и другие строители БСМП, называется ООО «Аврора СК». Судя по открытым данным, предприятие зарегистрировано в Москве, учредитель - Искандер Наилевич Залялиев. 11 марта 2026 года в отношении этой фирмы начато производство по делу о несостоятельности (банкротстве). А 8 мая 2026 года появились сведения о приостановке операций по счетам. И это не удивительно. Несмотря на то, что прибыль компании в 2025 году выросла аж на 176 процентов и составила 932 млн рублей, ООО «Аврора СК» погрязло в судебных разбирательствах: общество выступает ответчиком в 79 делах, к нему предъявлены иски на десятки миллионов рублей.

Строительство нового корпуса БСМП должны были завершить еще в прошлом году. Не задалось. Теперь планы по окончанию строительства заявлены на этот год, но тоже сомнительно: как рассказали нам работники ООО «Аврора СК», внутренней отделки еще нет, обещанная вертолетная площадка не построена... Если так плохо с зарплатами, сможет ли вообще эта фирма выполнить контракт?

«Конечно, когда мы устраивались на работу, рассчитывали на то, что это государственный контракт, сумма его большая, и что всё будет по закону. Никак не ожидали, что наши семьи останутся без денег»,

- поделились с нами строители БСМП.

Это не первый скандал на этой стройке. В 2024 году сайт «Петрозаводск говорит» рассказывал, как обманывают местных субподрядчиков. Правда, тогда их нанимала другая фирма - «Вымпелком-капитал». Один из обманутых петрозаводских бизнесменов, работавший на стройке в январе-феврале 2023 года, в мае 2024 года обратился в суд и выиграл дело. Но денег все равно не увидел, потому что на счету у «Вымпелком-капитала» - ноль.

Тогда мы тоже писали: если посмотреть историю компании «Вымпелком-капитал» в интернете, можно увидеть, что у фирмы безуспешно пытаются высудить более двухсот миллионов рублей, что сама она пыталась пройти процедуру банкротства, и что движение финансов по счетам приостановлено 17 января 2024 года.

Не везет БСМП с исполнителями контракта, что и говорить. А главное - тратятся огромные деньги, наши с вами налоги. А еще страдают конкретные люди - те, кто трудятся на стройке.

Стройка огорожена длинным забором, на нём много бесполезных объявлений. Самой нужной информации - когда объект будет сдан в эксплуатацию - мы не нашли. Наверное, этого сегодня не знает никто. А на репутации Карелии, которая и так вошла в "черный медицинский список Путина", появилось еще одно жирное пятно...