Две девушки обварились кипятком в российском городе

Две жительницы Ростова-на-Дону обварились кипятком из-за коммунальной аварии в центре города. Пострадавших с сильными ожогами доставили в больницу, сообщает «Рен ТВ».

По данным источника, пострадавшие вышли из автомобиля и попали под «дождь» из кипятка. На улице прорвало трубу, и горячая вода била фонтаном из-под земли, грунт сильно размыло. При этом сотрудники коммунальных служб якобы даже не огородили опасную зону.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.